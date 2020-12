Valeria Straneo alla Maratona di Valencia per inseguire il pass olimpico. La 44enne ci prova il 6 dicembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre andrà in scena la Maratona di Valencia. Il fatto che si riesca a correre in questa stagione è già di per sé una notizia e l’Italia farà il tifo per Valeria Straneo, la quale inseguirà la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. La piemontese ha ben fissato il suo obiettivo sulle strade spagnole: 2h29:30, ovvero il tempo limite richiesto per poter partecipare ai Giochi della prossima estate. La 44enne insegue la sua terza partecipazione alla rassegna a cinque cerchi e si presenta particolarmente motivata per questo appuntamento sui 42 km, come ha rivelato alla Fidal: “Mi stanno arrivando decine di messaggi bellissimi dai tanti runner italiani che anche quest’anno avrebbero corso in massa a Valencia, se non fosse ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Domenica 6andrà in scena ladi. Il fatto che si riesca a correre in questa stagione è già di per sé una notizia e l’Italia farà il tifo per, la quale inseguirà la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. La piemontese ha ben fissato il suo obiettivo sulle strade spagnole: 2h29:30, ovvero il tempo limite richiesto per poter partecipare ai Giochi della prossima estate. Lainsegue la sua terza partecipazionerassegna a cinque cerchi e si presenta particolarmente motivata per questo appuntamento sui 42 km, come ha rivelatoFidal: “Mi stanno arrivando decine di messaggi bellissimi dai tanti runner italiani che anche quest’anno avrebbero corso in massa a, se non fosse ...

OA_Sport : Valeria Straneo alla Maratona di Valencia per inseguire il pass olimpico. La 44enne ci prova il 6 dicembre - a_antonucci1926 : RT @atleticaitalia: #atletica Domenica la @maratonvalencia con l’azzurra primatista italiana Valeria Straneo ???? “Esserci mi fa sentire fo… - ilfaroonline : Valeria Straneo a #Valencia direzione Tokyo: “Corro per me e per i runners italiani” - SportPassionNet : Valeria #Straneo alla Maratona di Valencia per il pass Olimpico #corsa #strada - CorriereQ : Domenica Valencia Marathon, Valeria Straneo a 45 anni sogna Tokyo -