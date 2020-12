Valentina Giacinti: orgoglio Milan (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Valentina Giacinti, un metro e settanta per 59 chilogrammi, maglia numero nove, è attaccante e capitano dell’A.C. Milan Femminile e della Nazionale. È una delle calciatrici più forti e promettenti della rosa del calcio femminile Italiano. Chi è Valentina Giacinti. Sbocciata con la “Dea” Atalanta, Valentina Giacinti ha iniziato la sua carriera in Serie A nel 2010 ed ha indossato maglie di club di livello, come il Napoli che l’ha vista segnare la sua prima rete nell’esordio in Coppa Italia nel 2012. Finita la stagione è volata oltreoceano, negli Stati Uniti d’America, a Seattle, dove con la maglia numero 45 ha portato a casa uno scudetto e una coppa nazionale. Patriottica nell’animo, Valentina Giacinti vince e torna a casa. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020), un metro e settanta per 59 chilogrammi, maglia numero nove, è attaccante e capitano dell’A.C.Femminile e della Nazionale. È una delle calciatrici più forti e promettenti della rosa del calcio femminile Italiano. Chi è. Sbocciata con la “Dea” Atalanta,ha iniziato la sua carriera in Serie A nel 2010 ed ha indossato maglie di club di livello, come il Napoli che l’ha vista segnare la sua prima rete nell’esordio in Coppa Italia nel 2012. Finita la stagione è volata oltreoceano, negli Stati Uniti d’America, a Seattle, dove con la maglia numero 45 ha portato a casa uno scudetto e una coppa nazionale. Patriottica nell’animo,vince e torna a casa. A ...

MilanInter241 : Ottima prova di Valentina #Giacinti, uscita dal terreno di gioco all'89' per Cantore, al suo esordio con la maglia… - ciambella86 : Questa Nazionale è Valentina Giacinti ???????? - howl_storm : RT @_treacherous_13: Una vita in fuorigioco. Il film su Valentina Giacinti. Da Natale al cinema. - CCokina12 : Sentite, non toccatemi mai più così Valentina Giacinti.. - BeaBeatrice99 : #DanimarcaItalia VALENTINA GIACINTI HA PRESO LO STESSO CARBURANTE DI ALIA GUAGNI -

Nazionale femminile: l'Italia pareggia 0-0 in Danimarca

Un risultato positivo per l’Italia. E’ seconda in classifica con 22 punti. La Danimarca è prima a 28 punti. La squadra di Milena Bertolini ha buone possibilità di qualificar ...

Nazionale femminile: l'Italia pareggia 0-0 in Danimarca

Un risultato positivo per l'Italia. E' seconda in classifica con 22 punti. La Danimarca è prima a 28 punti. La squadra di Milena Bertolini ha buone possibilità di qualificar ...