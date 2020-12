Valentina Ferragni al parco | ecco come nasce un post da influencer

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un servizio fotografico rivela inconsapevolmentenascono idegli. La protagonista è, avvistata in uninsieme al fidanzato Luca Vezil. I due sono affiatatissimi e soprattutto fortissimi sui social: la sorella di Chiarasi avvia verso i 4 milioni di follower, lui ne ha già 1 milione. La location giusta “White Sunday” ha scrittodi fianco alche la vede di bianco vestita su un tappeto di foglie gialle. La realtà è invece molto meno fiabesca. Intanto non si tratta di domenica, ma lo scatto è qualche giorno prima. Un raggio di sole penetra la nebbiolina leggera di Milano e ilIndro Montanelli, in zona Porta Venezia, ...