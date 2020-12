Vaccino Pfizer | Londra dà l’ok | verrà somministrato dalla prossima settimana Stop dell’Ue

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Gran Bretagna è il primo Paese al mondo ad approvare l’uso di uncontro il Covid-19. Si tratta di quello sviluppato dal colosso americanoin collaborazione con la tedesca BioNTech. Il, risultato efficace al 95% nel prevenire la comparsa dei sintomi durante la sperimentazione, sarà distribuito a partire. I primi a essere vaccinati saranno gli “anziani nelle case di riposo e il personale medico”, poi gli over 80 e i più fragili. Leggi anche: Covid,: “efficace al 95%” “Il governo – si legge in una nota del ministero della Sanità – ha accettato la raccomandazione dell’Mhra, l’autorità di regolazione sui farmaci del Regno Unito, per approvare l’uso delCovid-19 ...

Il via libera di Fda, non solo per Pfizer-BioNTech, ma anche per il vaccino di Moderna, è atteso entro questa settimana. Così oggi il Regno Unito ha autorizzato un vaccino prodotto dall'americana ...L'Ema (European Medicines Agency) ha già fatto sapere che la procedura di controllo dei vaccini nel Regno Unito è molto meno sicura di quella europea ...