Vaccino, Pfizer brucia tutti: sarà somministrato già dalla prossima settimana

Martina Piumatti

Regno Unito approva per prima l'uso del Vaccino Pfizer-BioNTech. Il ministro della Salute Hancock: "Campagna vaccinale partirà la prossima settimana"

Se Londra sarà la prima a vaccinare la sua popolazione dovrà ringraziare la Brexit. La Gran Bretagna è il primo Paese al mondo ad approvare l'uso del Vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNTech proprio perché ha un'Agenzia del farmaco autonoma rispetto all'Ue. Il Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) ha stabilito che il Vaccino di Pfizer, con il 95% di protezione contro il Covid, è sufficientemente sicuro per essere distribuito al pubblico, permettendo l'inizio in pochi giorni di un programma di vaccinazione a partire dalle categorie ...

