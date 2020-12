Vaccino Covid, ufficiale: inizia la somministrazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Gran Bretagna sarà il primo paese al mondo nel quale inizierà la somministrazione del Vaccino anti Covid. Svolta nella battaglia al virus: si inizia la prossima settimana. Un lumicino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Gran Bretagna sarà il primo paese al mondo nel quale inizierà ladelanti. Svolta nella battaglia al virus: sila prossima settimana. Un lumicino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

