Vaccino Covid | Speranza | “L’esercito sarà coinvolto nella distribuzione Ecco come avverrà lo stoccaggio”

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Ladei vaccinicon il coinvolgimento delle forze armate”, così il ministro della Salute Robertoal Senato presentando il Piano strategico per le vaccinazioni anti-ha specificato poi la diversadei vaccini: “Per quelli che necessitano di catena del freddo standard ciun sito nazionale di stoccaggio e siti territoriali – ha spiegato – per i vaccini con catena del freddo estrema questi saranno consegnati da aziende presso 300 punti vaccinali”. Il ministro ha inoltre specificato l’esatto ordine di vaccinazione: prima gli operatori sanitari e socio-sanitari, poi residenti e personale delle strutture per anziani, terzo persone in età avanzata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.