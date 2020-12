Vaccino Covid | il piano del governo | 202 milioni di dosi in arrivo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato ai capi gruppo delilper la distribuzione del. Se tutto dovesse andare come programmato, il sacrificio che gli italiani compiranno durante il periodo delle festività natalizie dovrebbe essere l’ultimo di questo periodo complesso vissuto da quando la pandemia ha fatto capolino nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Negli Usa più di 2.500 morti in un giorno Sono oltre 2.500 i morti per coronavirus registrati martedì negli Stati Uniti. Si tratta del dato più alto mai registrato da fine aprile. I nuovi contagi regi ...La campagna di crowfunding nei 250 punti vendita della Toscana va avanti fino al 6 gennaio. Sei cooperative in prima linea ...