Vaccino Covid, 202 milioni di dosi in arrivo per l’Italia nel primo trimestre 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vaccini anti Covid, “202 milioni di dosi in Italia entro il primo trimestre 2021” Mentre le tre aziende farmaceutiche che fino ad oggi sono arrivate alla fase finale di sperimentazione del Vaccino anti Covid si preparano ad avviare le procedure di approvazione, l’Italia prepara il suo piano per distribuirlo alla popolazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo presenterà mercoledì 2 dicembre in Parlamento: l’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge vaccinando 40 milioni di persone, ma il il Vaccino anti Covid non sarà reso obbligatorio. Si punterà su campagne di informazione, fermo restando che i primi a essere vaccinati saranno le categorie a rischio, tra cui gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vaccini anti, “202diin Italia entro il” Mentre le tre aziende farmaceutiche che fino ad oggi sono arrivate alla fase finale di sperimentazione delantisi preparano ad avviare le procedure di approvazione,prepara il suo piano per distribuirlo alla popolazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo presenterà mercoledì 2 dicembre in Parlamento: l’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge vaccinando 40di persone, ma il ilantinon sarà reso obbligatorio. Si punterà su campagne di informazione, fermo restando che i primi a essere vaccinati saranno le categorie a rischio, tra cui gli ...

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino dell'azienda americana Moderna - stando ai risultati dei test di fase 3 su 196 casi - ha dimos… - borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - Luckyluciano971 : RT @francofontana43: Si chiama Soberana la via cubana al vaccino anti - Covid. Parla il ricercatore Fabrizio Chiodo. @andcapocci, @ilmanife… - infoitinterno : Vaccino per il Covid 19, Emiliano: «Governo non dia libertà alle Regioni per acquisto dosi. Pandemia come guerra» -