Vaccino anti covid: gratis per tutti gli italiani da gennaio. Acquisto centralizzato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm del governo prevede rigore negli spostamenti, e nessuna pssibilità di uscire dai comuni di residenza per Natale, Santo Stefano e Capodanno 2021, ha parlato anche dei vaccini: l'Acquisto sarà centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm del governo prevede rigore negli spostamenti, e nessuna pssibilità di uscire dai comuni di residenza per Natale, Santo Stefano e Capodanno 2021, ha parlato anche dei vaccini: l'saràe somministrato gratuitamente agli

Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - masechi : ?? Il Regno Unito ha approvato il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech. Sarà disponibile a partire dalla prossima settimana #Anglosfera - repubblica : Vaccino anti-Covid, il parere del Comitato bioetico: 'No all'obbligo, se non per brevi periodi o per evitare nuovo… - tusciaweb : Covid, la Gran Bretagna approva il vaccino Pfizer Londra - La Gran Bretagna ha approvato l'uso del vaccino anti C… - Loestestest : RT @Gianlustella: Un normale vaccino antinfluenzale può rovinare la vita ad una persona. E parliamo di un vaccino studiato e testato ormai… -