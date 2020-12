Vaccino anti Covid: “202 milioni di dosi in arrivo” Iniziano gli 80enni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arriveranno direttamente negli ospedali i vaccini anto Covid attesi a gennaio. I primi ad essere protetti saranno gli 80enni. Fonte Instagram – @informazione blogLa speranza è che l’arrivo dei vaccini non coincida con la terza ondata di coronavirus, questo per evitare caos e assembramenti. I primi ad essere vaccinati saranno gli ultra 80 anni poi la fascia 60/70 anni e poi tutti gli altri, a partire dai lavoratori essenziali, compresa la scuola. Secondo le prime informazioni dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato ai capigruppo della Maggioranza, ci sarà un piano che vedr coinvolta la rete per monitorare le vaccinazioni con un sistema informativo dedicato e un doppio monitoraggio Vaccino-vigilanza e sorveglianza immunologica. Saranno “202 milioni di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arriveranno direttamente negli ospedali i vaccini antoattesi a gennaio. I primi ad essere protetti saranno gli. Fonte Instagram – @informazione blogLa speranza è che l’arrivo dei vaccini non coincida con la terza ondata di coronavirus, questo per evitare caos e assembramenti. I primi ad essere vaccinati saranno gli ultra 80 anni poi la fascia 60/70 anni e poi tutti gli altri, a partire dai lavoratori essenziali, compresa la scuola. Secondo le prime informazioni dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato ai capigruppo della Maggioranza, ci sarà un piano che vedr coinvolta la rete per monitorare le vaccinazioni con un sistema informativo dedicato e un doppio monitoraggio-vigilanza e sorveglianza immunologica. Sarannodi ...

