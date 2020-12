“Vaccini gratis in Italia”: il governo ha deciso. “Ecco chi saranno i primi a riceverlo”, sciolto il nodo obbligatorietà (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vaccino covid gratis per tutti. E senza obbligo, almeno per ora. “Il vaccino verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Il vaccino è un bene comune e un diritto che va assicurato a tutte le persone. Nessuna diseguaglianza sarà ammissibile. Al momento non è intenzione del governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna valuteremo il tasso di adesione dei cittadini. Il nostro obiettivo è raggiungere al più presto l’immunità di gregge”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, che al Senato illustra il piano per le vaccinazioni contro il coronavirus. “L’Italia ha opzionato 202.573.000 dosi di vaccino, una dotazione sufficientemente ampia per vaccinare tutta la popolazione e conservare scorte di sicurezza. E’ molto probabile che serviranno due dosi per ciascuna vaccinazione, a breve ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vaccino covidper tutti. E senza obbligo, almeno per ora. “Il vaccino verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Il vaccino è un bene comune e un diritto che va assicurato a tutte le persone. Nessuna diseguaglianza sarà ammissibile. Al momento non è intenzione deldisporre l’della vaccinazione. Nel corso della campagna valuteremo il tasso di adesione dei cittadini. Il nostro obiettivo è raggiungere al più presto l’immunità di gregge”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, che al Senato illustra il piano per le vaccinazioni contro il coronavirus. “L’Italia ha opzionato 202.573.000 dosi di vaccino, una dotazione sufficientemente ampia per vaccinare tutta la popolazione e conservare scorte di sicurezza. E’ molto probabile che serviranno due dosi per ciascuna vaccinazione, a breve ...

Agenzia_Ansa : Il ministro @robersperanza al Senato: '#Vaccino centralizzato e gratis a tutti gli italiani. Le prime dosi da genna… - Corvonero75 : RT @markorusso69: Spostamenti vietati , vaccini gratis - Virus1979C : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Speranza: 'Vaccini gratis per tutti a partire da gennaio: primi vaccinati operatori sanitari e Rsa': 'Stiamo… - floatingboy : RT @ImolaOggi: ??Covid, Speranza: 'vaccini gratis per tutti' (gratis = soldi estorti agli italiani con le tasse) - bruno_luckn : RT @ImolaOggi: ??Covid, Speranza: 'vaccini gratis per tutti' (gratis = soldi estorti agli italiani con le tasse) -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccini gratis Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie