Vaccini Covid, arrivano le prime autorizzazioni e test (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Potrebbe arrivare entro la fine dell’anno l’autorizzazione (di emergenza) a due Vaccini contro il Covid. Si tratta di quelli di Pfizer/Biontech e Moderna, mentre potrebbe richiedere più tempo il vaccino di AstraZeneca/Oxford, dopo i dubbi emersi dai risultati dei test. Fda e Ema, le autorità di controllo sui farmaci negli Stati Uniti e in Europa, stanno ricevendo le richieste di approvazione da parte di Pfizer e Moderna. Il comitato Vaccini dell’Fda si riunirà il 17 dicembre per analizzare i dati di efficacia e sicurezza del candidato vaccino di Moderna, ha reso noto la stessa azienda. La distribuzione del vaccino negli Usa avverrà subito dopo che sarà assicurata un’autorizzazione di emergenza. Tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio toccherà all’Ema valutare i Vaccini Pfizer e Moderna. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Potrebbe arrivare entro la fine dell’anno l’autorizzazione (di emergenza) a duecontro il. Si tratta di quelli di Pfizer/Biontech e Moderna, mentre potrebbe richiedere più tempo il vaccino di AstraZeneca/Oxford, dopo i dubbi emersi dai risultati dei. Fda e Ema, le autorità di controllo sui farmaci negli Stati Uniti e in Europa, stanno ricevendo le richieste di approvazione da parte di Pfizer e Moderna. Il comitatodell’Fda si riunirà il 17 dicembre per analizzare i dati di efficacia e sicurezza del candidato vaccino di Moderna, ha reso noto la stessa azienda. La distribuzione del vaccino negli Usa avverrà subito dopo che sarà assicurata un’autorizzazione di emergenza. Tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio toccherà all’Ema valutare iPfizer e Moderna. ...

