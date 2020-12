USA, Biden-Harris “rottamano” Trump: si comincia dal clima (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Joe Biden e Kamala Harris scaldano i motori in vista dell’insediamento ufficiale alla Casa Bianca e gettano le basi della “nuova America”. Secondo quanto hanno ricostruito i media USA, i due hanno tenuto colloqui a distanza con funzionari della sicurezza nazionale e della politica climatica. Le parti avrebbero discusso dell’impegno di Biden per il clima , compreso il ritorno nell’accordo di Parigi degli Usa nel suo primo giorno in carica da Presidente, come ha più volte dichiarato. Ma facciamo un passo indietro. Circa un anno fa, per la precisione il 4 novembre 2019, l’amministrazione Trump aveva presentato formalmente la documentazione per ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima, tenendo fede alla sua promessa di rottamare un altro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Joee Kamalascaldano i motori in vista dell’insediamento ufficiale alla Casa Bianca e gettano le basi della “nuova America”. Secondo quanto hanno ricostruito i media USA, i due hanno tenuto colloqui a distanza con funzionari della sicurezza nazionale e della politicatica. Le parti avrebbero discusso dell’impegno diper il, compreso il ritorno nell’accordo di Parigi degli Usa nel suo primo giorno in carica da Presidente, come ha più volte dichiarato. Ma facciamo un passo indietro. Circa un anno fa, per la precisione il 4 novembre 2019, l’amministrazioneaveva presentato formalmente la documentazione per ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul, tenendo fede alla sua promessa di rottamare un altro ...

Ettore_Rosato : Joe #Biden ufficializza la nomina di Janet #Yellen alla guida del Tesoro che va ad aggiungersi ad una squadra al fe… - RaiNews : E' la prima volta nella storia Usa - marattin : Maestro Yoda, perdonami. Ma in Italia Sanders e AOC avrebbero fatto tre interviste al giorno contro Biden fino al g… - Lquared : @alex_orlowski N.Y. infatti con le sue politiche ha fatto fuggire ben 103 miliardi di patrimoni in altri Stati. Ban… - Amos8125 : Come prevedibile nemmeno Biden è intenzionato a rivedere le tariffe sulle merci cinesi. Nonostante i suoi referenti… -