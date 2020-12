Uranio impoverito | Difesa abbattuta I giudici cancellano i negazionisti Storica sentenza del Consiglio di Stato su un militare Tutele anche per le missioni in aree contaminate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Altro che lunghe dissertazioni e analisi sul nesso di causalità tra le patologie tumorali che hanno colpito diversi militari al rientro dalledi pace e le condizioni in cui hanno operato, indall’. Altro che tesi negazioniste, in base alle quali tali militari godrebbero di salute migliore di quanti sono rimasti in Italia. Non servono mille verifiche: il Ministero delladiventa subito responsabile nel momento in cui ha inviato personale in contesti a rischio senza le necessarie protezioni. Basta quello per dare il diritto a chi lotta contro il cancro di essere risarcito. A stabilirlo, con unache rappresenta una vera e propria rivoluzione per chi ha dovuto o deve fare i conti tanto contro la malattia quanto ...