Uomini e donne oggi | 2 dicembre | MARIANNA corteggerà solo GIANLUCA

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)(2) asi inizia dalla dama Roberta Di Padua. Subito si assiste a un breve riassunto relativo alle sue dinamiche precedenti, poi vediamo anche un dialogo che ha avuto con Riccardo Guarnieri nel dietro le quinte. In questo confronto lei ammette di esserci rimasta male del fatto che Riccardo voglia conoscere anche Brunilde, la donna che frequentava Armando Incarnato. Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN ci ripensa, non lascia la Turchia. Ma YIGIT… In seguito, a centro studio si accomodano Michele Dentice, la stessa Brunilde e Riccardo. Roberta, dopo aver chiuso la sua conoscenza con Michele, ha deciso di uscire proprio con lui perché voleva chiarire alcuni punti rimasti in sospeso e in un altro momento è uscita anche con Riccardo. Brunilde dice di esserci rimasta male a causa di una ...