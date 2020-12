Uomini e Donne oggi 2 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cosa succede nella puntata di Uomini e Donne di oggi mercoledì 2 dicembre? Domanda che si stanno ponendo molti appassionati della trasmissione di Maria de Filippi. Il dating show di Canale 5, infatti, prenderà una pausa per le feste natalizie, ma prima ha ancora molto da raccontare tra avvicinamenti e addii come evidenziano le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News. La puntata di oggi dovrebbe avere per protagonista Gemma Galgani. La dama torinese sta infatti uscendo con due cavalieri: Biagio e Maurizio. Con il primo la conoscenza va avanti da diverse settimane. Tra i due si è instaurato un rapporto di reciproca complicità. Anche con Maurizio le cose sembrano andare a gonfie vele. Nell’ultima esterna, infatti, Gemma regalerà all’uomo una bottiglia di vino ‘passerina’, il che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cosa succede nella puntata didimercoledì 2? Domanda che si stanno ponendo molti appassionati della trasmissione di Maria de Filippi. Il dating show di Canale 5, infatti, prenderà una pausa per le feste natalizie, ma prima ha ancora molto da raccontare tra avvicinamenti e addii come evidenziano lefornite dal Vicolo delle News. La puntata didovrebbe avere per protagonista Gemma Galgani. La dama torinese sta infatti uscendo con due cavalieri: Biagio e Maurizio. Con il primo la conoscenza va avanti da diverse settimane. Tra i due si è instaurato un rapporto di reciproca complicità. Anche con Maurizio le cose sembrano andare a gonfie vele. Nell’ultima esterna, infatti, Gemma regalerà all’uomo una bottiglia di vino ‘passerina’, il che ...

carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - Massi1926 : RT @marina101902: Gli uomini permalosi , quelli che se non rispondi all’istante , con cuori , faccine e menate varie , ti levano il follow… - Alexja1701 : @federicazenga18 @bellatrixtibo Penso che tutti noi siamo bravi a prender il telefono e di 4 paroline per sponsoriz… -