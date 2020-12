Uomini e Donne news, Giulia De Lellis sbarca al cinema (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia De Lellis sbarca al cinema con il film “Genitori contro influencer” nel quale interpreta… se stessa! Nel film, che viene girato in questi giorni a Roma, dove l’influencer si trova ormai da un paio di settimane, sono presenti anche personaggi del calibro di Fabio Volo e Nino Frassica e si preannuncia come un grande successo di pubblico. Presente sul set assieme alla De Lellis, anche il nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La coppia, chiacchieratissima, è stata paparazzata insieme per le vie di Roma mentre faceva shopping in occasione del Natale, che prevedibilmente passeranno insieme. E a giudicare dai loro baci, sembrano essere molto felici! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Giulia De Lellis ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Dealcon il film “Genitori contro influencer” nel quale interpreta… se stessa! Nel film, che viene girato in questi giorni a Roma, dove l’influencer si trova ormai da un paio di settimane, sono presenti anche personaggi del calibro di Fabio Volo e Nino Frassica e si preannuncia come un grande successo di pubblico. Presente sul set assieme alla De, anche il nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La coppia, chiacchieratissima, è stata paparazzata insieme per le vie di Roma mentre faceva shopping in occasione del Natale, che prevedibilmente passeranno insieme. E a giudicare dai loro baci, sembrano essere molto felici! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…De...

carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - MiraiBlake : @herecvmesthesun @chetrashhh Il femminismo è donne=uomini, non donne>uomini. Siamo tutti uguali quindi bisogna nomi… - parliamoditom : RT @riddick772: Alla base della differenza di trattamento social verso Rosmello e Zorzini (non mi piace questo nome) c'è una cosa molto sem… -