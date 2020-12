‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 2 12 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Io di tutta laandata in onda oggi sono praticamente rimasta ferma al momento in cui Gianluca De Matteis si è messo il camice blu e ha iniziato a massaggiare le spalle di quella Marianna ricordandoci che sebbene nel fatato mondo degli Elios lo facciano passare come l’ultimo dei coglionazzi in realtà è uno dei pochi lì dentro ad avere un’istruzione di livello, ad avere una professione di tutto rispetto e ad avere il fascino di chi con quelle manine fatate riuscirebbe a risolvere i miei ventennali problemi di cervicale. No, dai, è davvero esilarante questo meccanismo in base al quale quanto più tu sei valido nella vita reale tanto più vieni bistrattato nel reame uominiedonniano e, al contrario, quanto più sei peracottaro più Queen Mary & Company ti danno fama e rilevanza. Cioè il fulcro delle puntate di Uomini e Donne ormai è Armando Incarnato. Armando. ‘Io ...