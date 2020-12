Uomini e Donne, anticipazioni martedì 2 dicembre: due di picche per Riccardo che litiga con Roberta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e presentato dalla conduttrice Maria De Filippi a metà dicembre andrà in ferie per le vacanze natalizie. Ricordiamo, in più, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la moglie di Maurizio Costanzo ha adottato nuove restrizioni per il distanziamento fisico tra i protagonisti del programma Mediaset. Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il terzo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Due di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Terzo appuntamento settimanale diContinua senza sosta la programmazione di. Il popolare dating show ideato e presentato dalla conduttrice Maria De Filippi a metàandrà in ferie per le vacanze natalizie. Ricordiamo, in più, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la moglie di Maurizio Costanzo ha adottato nuove restrizioni per il distanziamento fisico tra i protagonisti del programma Mediaset. Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il terzo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte lefornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Due di ...

