Uomini e donne, anticipazioni 2 dicembre: Roberta si infuria con Riccardo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi 2 dicembre su canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Dopo le puntate dedicate a Gemma Galgani, oggi ci sarà spazio per parlare di Riccardo Guarnieri. Si scoprirà che il cavaliere tarantino ha cercato di baciare Brunilde la quale però pare abbia rifiutato. In studio si scatenerà una nuova discussione, visto che Roberta Di Padua, l’altra dama che sta uscendo con Guarnieri, non prenderà affatto bene la cosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo in Tv oggi pomeriggio. Riccardo tenta di baciare Brunilde, Roberta non la prende bene Dopo l’ampio spazio dedicato a Gemma, Biagio, Sabina e Maria con tanto di accuse reciproche, oggi a Uomini e donne si parlerà invece di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi 2su canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale con. Dopo le puntate dedicate a Gemma Galgani, oggi ci sarà spazio per parlare diGuarnieri. Si scoprirà che il cavaliere tarantino ha cercato di baciare Brunilde la quale però pare abbia rifiutato. In studio si scatenerà una nuova discussione, visto cheDi Padua, l’altra dama che sta uscendo con Guarnieri, non prenderà affatto bene la cosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo in Tv oggi pomeriggio.tenta di baciare Brunilde,non la prende bene Dopo l’ampio spazio dedicato a Gemma, Biagio, Sabina e Maria con tanto di accuse reciproche, oggi asi parlerà invece di ...

