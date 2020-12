Una vita anticipazioni: Felipe distrutto sembra perdere le speranze, Marcia è viva? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1087 di Acacias 38: che cosa faranno Felicia e Ledesma, alla fine si sposeranno? Proseguono intanto le indagini di Mauro e Felipe che hanno intenzione di trovare Marcia. Credono che sia ancora viva. Ma per Felipe far finta che Genoveva non c’entri nulla con questa storia, è sempre più complicato… Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 3 dicembre 2020 con le ultime news dalla Spagna. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 3 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1087 di Acacias 38: che cosa faranno Felicia e Ledesma, alla fine si sposeranno? Proseguono intanto le indagini di Mauro eche hanno intenzione di trovare. Credono che sia ancora. Ma perfar finta che Genoveva non c’entri nulla con questa storia, è sempre più complicato… Ma vediamo adesso lee la trama della puntata di Unain onda domani 3 dicembre 2020 con le ultime news dalla Spagna. UNA: LA TRAMA DI ...

