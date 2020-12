Una Vita anticipazioni: Aleix Melé sarà SANTIAGO BECERRA, il marito di… (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una new entry nel cast fisso di Una Vita scombussolerà i piani di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane. Tra poche settimane, i telespettatori faranno infatti la conoscenza del brasiliano SANTIAGO BECERRA (Aleix Melé), il “presunto” marito di Marcia. Un arrivo che, ovviamente, creerà diverse dinamiche sorprendenti nel futuro della telenovela… Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: SOPHIE e il regalo di compleanno a… Una Vita, trame: Felipe e Marcia organizzano il loro matrimonio La storyline, secondo quanto indicato dalle anticipazioni, prenderà il via appena Felipe, con l’aiuto di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), riuscirà a liberare la Sampaio dalle ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una new entry nel cast fisso di Unascombussolerà i piani di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane. Tra poche settimane, i telespettatori faranno infatti la conoscenza del brasiliano), il “presunto”di Marcia. Un arrivo che, ovviamente, creerà diverse dinamiche sorprendenti nel futuro della telenovela… Leggi anche: Uomini e donne: SOPHIE e il regalo di compleanno a… Una, trame: Felipe e Marcia organizzano il loro matrimonio La storyline, secondo quanto indicato dalle, prenderà il via appena Felipe, con l’aiuto di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), riuscirà a liberare la Sampaio dalle ...

