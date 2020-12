Una nave italiana bloccata dalla Cina. L’Odissea della Mba Giovanni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da mesi diciannove marinai (sei italiani e 13 filippini) sono intrappolati all’interno della loro nave, la bulk carrier “Mba Giovanni”, battente bandiera italiana, ferma alla fonda nella baia di Bohai, che chiude il Mar Cinese Orientale davanti alla penisola coreana. L’imbarcazione, 230 metri, è carica di carbone australiano da scaricare al porto di Huangua, in Cina, ma è ferma a 20 miglia dalla costa – nella baia il mare, soprattutto in inverno, supera forza 8 mosso da venti oltre i 60 nodi. Non riceve un cambio di equipaggio, invece periodicamente gli vengono portati dei rifornimenti. “Per fortuna di salute stiamo tutti bene ma è la stanchezza psicofisica che sta diventando sempre più pesante. Siamo vicini al limite, ma dobbiamo continuare con i turni di guardia sia in sala macchina ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da mesi diciannove marinai (sei italiani e 13 filippini) sono intrappolati all’internoloro, la bulk carrier “Mba”, battente bandiera, ferma alla fonda nella baia di Bohai, che chiude il Mar Cinese Orientale davanti alla penisola coreana. L’imbarcazione, 230 metri, è carica di carbone australiano da scaricare al porto di Huangua, in, ma è ferma a 20 migliacosta – nella baia il mare, soprattutto in inverno, supera forza 8 mosso da venti oltre i 60 nodi. Non riceve un cambio di equipaggio, invece periodicamente gli vengono portati dei rifornimenti. “Per fortuna di salute stiamo tutti bene ma è la stanchezza psicofisica che sta diventando sempre più pesante. Siamo vicini al limite, ma dobbiamo continuare con i turni di guardia sia in sala macchina ...

