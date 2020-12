Una meteora attraversa il cielo in Giappone: il video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una meteora ha attraversato il cielo Giapponese come una “palla infuocata” nella notte. Sebbene sia durato solo pochi secondi, i fortunati che vi hanno assistito lo hanno descritto un fenomeno straordinario. Ovviamente, le immagini delle piatteforme social sono diventate subito virali. Ecco quanto è successo con relativo video. meteora attraversa il cielo: di cosa si Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unahato ilse come una “palla infuocata” nella notte. Sebbene sia durato solo pochi secondi, i fortunati che vi hanno assistito lo hanno descritto un fenomeno straordinario. Ovviamente, le immagini delle piatteforme social sono diventate subito virali. Ecco quanto è successo con relativoil: di cosa si

Giappone: una meteora cade in stile invasione dei Saiyan

Nel corso della notte del 30 novembre 2020, i cieli giapponesi sono stati fortemente illuminati dalla caduta di una grande palla di fuoco che ha lasciato ...

