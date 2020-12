Un Super Lukaku e passa la paura Borussia ko, Conte: "Siamo vivi" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Darmian e doppio Romelu: 3-2 in Germania. Perde il Real: mercoledì l'Inter deve battere lo Shakhtar e sperare Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Darmian e doppio Romelu: 3-2 in Germania. Perde il Real: mercoledì l'Inter deve battere lo Shakhtar e sperare

infoitsport : Borussia M.-Inter 2-3: super Lukaku, Conte può ancora qualificarsi - Mediagol : #Video Borussia Monchengladbach-#Inter, super Lukaku: Conte adesso sogna gli ottavi, le immagini del match… - spaziocalcio : Champions League, risultati e classifiche aggiornate dopo le partite di stasera: #Inter ancora in vita, per l'… - UgoBaroni : RT @CorSport: #BorussiaInter 2-3: super #Lukaku, #Conte può ancora qualificarsi ?? - dario_caserini : Dopo Lukaku il migliore per me è Brozovic. Ero uno dei pochi o tanti che lo volevano via da milano, stasera super . -

Ultime Notizie dalla rete : Super Lukaku Un Super Lukaku e passa la paura Borussia ko, Conte: "Siamo vivi" Quotidiano.net Un Super Lukaku e passa la paura Borussia ko, Conte: "Siamo vivi"

Trascinata da un immenso Romelu Lukaku e salvata nel finale dal Var che annulla il gol del possibile pareggio tedesco, la solita “pazza“ Inter resta aggrappata alla Champions. Almeno per una settimana ...

I risultati della Champions League

L'Inter prova ad inseguire una difficile qualificazione agli ottavi con un super Romelu Lukaku che segna una doppietta, così come Plea, dopo il vantaggio do Darmian. L'Atalanta acciuffa un pari in cas ...

Trascinata da un immenso Romelu Lukaku e salvata nel finale dal Var che annulla il gol del possibile pareggio tedesco, la solita “pazza“ Inter resta aggrappata alla Champions. Almeno per una settimana ...L'Inter prova ad inseguire una difficile qualificazione agli ottavi con un super Romelu Lukaku che segna una doppietta, così come Plea, dopo il vantaggio do Darmian. L'Atalanta acciuffa un pari in cas ...