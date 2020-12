Un posto al sole, anticipazioni 3 dicembre: Massaro scopre il tradimento di Bice? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Bice continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di suo marito Sergio, ma le cose potrebbero prendere una piega diversa da quella che avrebbe voluto. Le anticipazioni Un posto al sole relative alla puntata in onda giovedì 3 novembre, rivelano che Massaro andrà vicino a scoprire il tradimento della moglie. Nel frattempo, Rossella verrà accusata da Ilaria di essere una raccomandata e troverà conforto in Ornella, ma a starle davvero vicino sarà Patrizio. Intanto, Alberto dovrà gestire le avances di Barbara senza indispettirla per non perdere il lavoro. Infine, Cinzia scoprire delle doti nascoste di Cotugno. Un posto al sole, spoiler 3 dicembre: Rossella e Patrizio sempre più vicini Le anticipazioni ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020)continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di suo marito Sergio, ma le cose potrebbero prendere una piega diversa da quella che avrebbe voluto. LeUnalrelative alla puntata in onda giovedì 3 novembre, rivelano cheandrà vicino a scoprire ildella moglie. Nel frattempo, Rossella verrà accusata da Ilaria di essere una raccomandata e troverà conforto in Ornella, ma a starle davvero vicino sarà Patrizio. Intanto, Alberto dovrà gestire le avances di Barbara senza indispettirla per non perdere il lavoro. Infine, Cinzia scoprire delle doti nascoste di Cotugno. Unal, spoiler 3: Rossella e Patrizio sempre più vicini Le...

