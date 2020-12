Un Posto al Sole anticipazioni 2 dicembre: i Cantieri in crisi! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mentre Cinzia torna all’attacco con Bice, vediamo Marina e Fabrizio sempre più in crisi per la sorte del loro lavoro Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unPostoalSolerai3) Tra Alberto e Clara le cose L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mentre Cinzia torna all’attacco con Bice, vediamo Marina e Fabrizio sempre più in crisi per la sorte del loro lavoro Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UnAlRai (@unalrai3) Tra Alberto e Clara le cose L'articolo proviene da YesLife.it.

asiasinasce : Qui per dire che Giacomo Urtis ha un sole tribale tatuato intorno all'ano Si aggiudica subito un posto nel mio podio Ciao #GFVIP - HAZVFLAMES : c’è posto solo per un sole, mi spiace - andreadecarne97 : Ragaaaa, MA CHE PIANTO EEEEE AHAHAHAHAHAMAUAHAHAHH Mado raga, Marianna falsa DA MORIREEEEEEE MA TANTISSIMOOO.. gli… - ciaotony01 : Oggi in diretta alle -18:00 It. To day live.12PM NY. Con il grande.. Patrizio Rispo'Raffaele Un posto al Sole.... - cettina3151 : Un pomeriggio un po' così dove l'acqua ha lasciato il posto al sole ma il cuore è rimasto un po' scuro senza appare… -