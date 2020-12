Un letto, un bagno chimico e pochi mobili. Le foto della casa in Argentina dove è morto Maradona (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il quotidiano argentino Clarin mostra la casa dove Diego Armando Maradona ha vissuto nei suoi ultimi giorni di vita. Il giornale – che per primo diede la notizia della morte della leggenda del calcio – ha pubblicato le foto della sua abitazione a Tigre, nei pressi di Bueons Aires, dove el Pibe de Oro è deceduto lo scorso 24 novembre. Una panoramica delle diverse stanze della villa in cui l’ex atleta ha vissuto: quella visibile qui in alto (che mostra un materasso con sopra un televisore) raffigura un particolare del salottino che era stato adibito a stanza da letto, dato che Diego non riusciva a salire le scale per andare nella sua stanza. Nei pressi del letto era stato predisposto anche un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il quotidiano argentino Clarin mostra laDiego Armandoha vissuto nei suoi ultimi giorni di vita. Il giornale – che per primo diede la notiziamorteleggenda del calcio – ha pubblicato lesua abitazione a Tigre, nei pressi di Bueons Aires,el Pibe de Oro è deceduto lo scorso 24 novembre. Una panoramica delle diverse stanzevilla in cui l’ex atleta ha vissuto: quella visibile qui in alto (che mostra un materasso con sopra un televisore) raffigura un particolare del salottino che era stato adibito a stanza da, dato che Diego non riusciva a salire le scale per andare nella sua stanza. Nei pressi delera stato predisposto anche un ...

