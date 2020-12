Un fondo sovrano per investire nel rilancio dell’Italia: è la proposta del presidente della Commissione di vigilanza su Cdp Sestino Giacomoni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nasce da due dati concreti, inequivoci, la proposta di Sestino Giacomoni, presidente della Commissione bicamerale di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti del Parlamento italiano. Il primo riguarda la ricchezza delle famiglie della Penisola, che nel 2019 ammontava a 4.446 miliardi di euro, di cui un terzo “fermo” nei conti correnti e nei depositi bancari, con un rendimento reale oggi pari a zero o negativo. Il secondo dato è invece relativo ad una recente indagine Aipb/Censis, che rileva come il 35,3% dei risparmiatori sarebbe disposto ad investire tale ricchezza in infrastrutture preziose per il Paese. Dal “match” di queste due osservazioni nasce la proposta Giacomoni, già trasformata in emendamento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nasce da due dati concreti, inequivoci, ladibicamerale disu Cassa Depositi e Prestiti del Parlamento italiano. Il primo riguarda la ricchezza delle famigliePenisola, che nel 2019 ammontava a 4.446 miliardi di euro, di cui un terzo “fermo” nei conti correnti e nei depositi bancari, con un rendimento reale oggi pari a zero o negativo. Il secondo dato è invece relativo ad una recente indagine Aipb/Censis, che rileva come il 35,3% dei risparmiatori sarebbe disposto adtale ricchezza in infrastrutture preziose per il Paese. Dal “match” di queste due osservazioni nasce la, già trasformata in emendamento ...

