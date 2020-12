Ultimi sondaggi SWG, solo il 21% vuole un allentamento delle misure per Natale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Natale è sempre più al centro del dibattito politico, sia sui media, che sui social che all’interno delle istituzioni. Segui Termometro Politico su Google News Anche gli Ultimi sondaggi di SWG se ne sono quindi occupati, e quello che emerge è che in generale per la maggior parte degli italiani non sarà un dramma se rimanessero in vigore nel periodo natalizio le restrizioni attuali. Per il 39%, che diventa 45% nel caso degli over 64, non vi sarebbe alcun problema particolare. Per il 43% sarebbe difficile da sopportare ma appunto non un dramma, e solo per il 13% un duro colpo. Percentuale che sale nel caso dei 25-34enni al 21% Fonte: SWGVi è anzi un 29% che pensa che ci dovrebbero essere misure ancora più restrittive. solo soprattutto coloro che vivono ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilè sempre più al centro del dibattito politico, sia sui media, che sui social che all’internoistituzioni. Segui Termometro Politico su Google News Anche glidi SWG se ne sono quindi occupati, e quello che emerge è che in generale per la maggior parte degli italiani non sarà un dramma se rimanessero in vigore nel periodo natalizio le restrizioni attuali. Per il 39%, che diventa 45% nel caso degli over 64, non vi sarebbe alcun problema particolare. Per il 43% sarebbe difficile da sopportare ma appunto non un dramma, eper il 13% un duro colpo. Percentuale che sale nel caso dei 25-34enni al 21% Fonte: SWGVi è anzi un 29% che pensa che ci dovrebbero essereancora più restrittive.soprattutto coloro che vivono ...

