Ultimi sondaggi Bidimedia: cala il gradimento del governo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) calano Lega e Movimento 5 Stelle. Crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre il Pd rimane stabile. Sono questi i dati rilevati dagli Ultimi sondaggi Bidimedia il 29 novembre 2020. Il Carroccio perde un punto percentuale scendendo al 24%. Ora i punti di distacco dal Pd sono due. I dem, infatti, rimangono stabili al 22,1% mentre Fratelli d’Italia prosegue la sua crescita portandosi al 16%. Bruscono calo per il Movimento 5 Stelle che passa dal 14,3% al 13,5%. Ritorna al segno più Forza Italia che sale al 6,8%. Italia Viva fa un balzo in avanti attestandosi al 3,2% e supera Liberi e Uguali in flessione al 3%. Azione si avvicina alla soglia di sbarramento del 3% mentre Europa Verde e +Europa sono sotto il 2%. Sotto l’1% troviamo Partito Comunista e Cambiamo. L’affluenza sale di un punto al 62% mentre gli indecisi ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 2 dicembre 2020)no Lega e Movimento 5 Stelle. Crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre il Pd rimane stabile. Sono questi i dati rilevati dagliil 29 novembre 2020. Il Carroccio perde un punto percentuale scendendo al 24%. Ora i punti di distacco dal Pd sono due. I dem, infatti, rimangono stabili al 22,1% mentre Fratelli d’Italia prosegue la sua crescita portandosi al 16%. Bruscono calo per il Movimento 5 Stelle che passa dal 14,3% al 13,5%. Ritorna al segno più Forza Italia che sale al 6,8%. Italia Viva fa un balzo in avanti attestandosi al 3,2% e supera Liberi e Uguali in flessione al 3%. Azione si avvicina alla soglia di sbarramento del 3% mentre Europa Verde e +Europa sono sotto il 2%. Sotto l’1% troviamo Partito Comunista e Cambiamo. L’affluenza sale di un punto al 62% mentre gli indecisi ...

francienz146 : @pdnetwork @marcopacciotti Gli ultimi sondaggi dicono che state prendendo la stessa strada dei vostri amici ... Estinzione... - giraldiorazio : @gladiatoremassi Ho guardato gli ultimi sondaggi danno la lega al 25%'il pd al20%fd al 16 e i 5stelle sempre quarti al 14,3% - Juv3girl38 : RT @moonflovers: #2 A Christmas Carol (29,8%) dagli ultimi sondaggi del twitter abbiamo capito che secondo posto is the new primo posto ht… - tiber_h : RT @MariaRo51490621: Crolla la fiducia nel premier #Conte. Lo certificano gli ultimi sondaggi secondo cui crolla l' indice di gradimento.… - MariaRo51490621 : Crolla la fiducia nel premier #Conte. Lo certificano gli ultimi sondaggi secondo cui crolla l' indice di gradimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Ultimi sondaggi: Cresce la Lega +1,1%, in calo PD e M5s La7 Per i lettori è stato Singo il migliore in campo contro la Sampdoria

Sondaggio/Per i lettori e le lettrici di Toro.it nella sfida contro i blucerchiati è stato Singo il migliore in campo ...

Comunali, Battistini: "Noi parliamo con tutti"

Il cattolico di ’E’ su cui punta la Lega: "Nessuno ha paura di sporcarsi le mani. Con il Carroccio c’è una condivisione sui temi" ...

Sondaggio/Per i lettori e le lettrici di Toro.it nella sfida contro i blucerchiati è stato Singo il migliore in campo ...Il cattolico di ’E’ su cui punta la Lega: "Nessuno ha paura di sporcarsi le mani. Con il Carroccio c’è una condivisione sui temi" ...