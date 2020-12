Ue | Tronchetti Provera | ' Europa si ritagli proprio ruolo | rischia di diventare colonia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "I leader europei sono chiamati ad una sfida senza precedenti. Se non saremo in grado di vincerla diventeremo ladi Paesi stranieri. Quando Macron evidenzia la necessità di un esercito comune europeo, esprime la presa di coscienza che l'è destinata a essere schiacciata dalle altre grandi potenze se non sapràarsi un". Lo ha detto Marco, vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli, in un'intervista a Lachirico.it apparsa su Libero. E Mario Draghi, ex presidente della Bce, "è un asset per il Paese, ha competenze e un set di relazioni internazionali che nessuno può mettere in discussione". Nella crisi scatenata dal coronavirus, spiega, ...