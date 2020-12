“Tutti si sono dimenticati di te”, Martina Attili, la cantante di ‘Cherofobia’ risponde così (Video) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martina Attili, diventata famosa nel 2018 grazie alla sua partecipazione a X Factor, in cui presentò il suo inedito ‘Cherofobia’, ha voluto rispondere ad un follower che le ha rinfacciato di non essere più ricordata da nessuno. La cantante lo ha fatto con un freestyle su TikTok. Una risposta amara che però è stata molto apprezzata dai fan che continuano a seguirla assiduamente sui social. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Martina Attili non è più ricordata da nessuno? La sua risposta Martina Attili con il suo inedito ‘Cherofobia’ divenne celebre nel 2018 con la sua partecipazione a X Factor dove giunse sino alla semifinale. Il suo inedito diventò virale, tanto che ad oggi vanta oltre 35 milioni di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020), diventata famosa nel 2018 grazie alla sua partecipazione a X Factor, in cui presentò il suo inedito, ha volutore ad un follower che le ha rinfacciato di non essere più ricordata da nessuno. Lalo ha fatto con un freestyle su TikTok. Una risposta amara che però è stata molto apprezzata dai fan che continuano a seguirla assiduamente sui social. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.non è più ricordata da nessuno? La sua rispostacon il suo ineditodivenne celebre nel 2018 con la sua partecipazione a X Factor dove giunse sino alla semifinale. Il suo inedito diventò virale, tanto che ad oggi vanta oltre 35 milioni di ...

