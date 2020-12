Turi (Uil): docenti italiani bravi e motivati, vanno ben pagati. Ora il Governo stia dalla loro parte (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Comunicato Uil - La memoria di questi mesi difficili non va perduta. I nostri insegnanti non hanno mai ceduto, non hanno mollato mai. Ora è il Governo che deve tenerli nella considerazione che meritano. Servono risposte politiche, più che amministrative, adeguate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Comunicato Uil - La memoria di questi mesi difficili non va perduta. I nostri insegnanti non hanno mai ceduto, non hanno mollato mai. Ora è ilche deve tenerli nella considerazione che meritano. Servono risposte politiche, più che amministrative, adeguate. L'articolo .

orizzontescuola : Turi (Uil): docenti italiani bravi e motivati, vanno ben pagati. Ora il Governo stia dalla loro parte - an_paci : RT @IsaInghirami: Insegnare in dad significa lavorare a pieno regime. E non c'è alcun bisogno di allungare il calendario scolastico. #scu… - IsaInghirami : Insegnare in dad significa lavorare a pieno regime. E non c'è alcun bisogno di allungare il calendario scolastico.… - Berengario85 : RT @Berengario85: Turi, illuminato sindacalista UIL, tutto in un'unica intervista: -'Piuttosto allungare il calendario scolastico fino a lu… - Berengario85 : Turi, illuminato sindacalista UIL, tutto in un'unica intervista: -'Piuttosto allungare il calendario scolastico fin… -