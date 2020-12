Tumori | dallo Spazio una nuova cura | L' assenza di gravità uccide fino al 90% di cellule

Ultime Notizie dalla rete : Tumori dallo

Il Messaggero

In dieci anni, in Italia, le persone vive dopo la diagnosi di melanoma sono aumentate di quasi il 70%: erano 100.910 nel 2010, sono 169.900 nel 2020. È un tumore della pelle in ...Pubblicati su Chemical Communications gli esiti di primi esperimenti con un nuovo composto a base di palladio efficace su tumoroidi e quasi innocuo per le cellule sane Venezia, 2 dicembre 2020 – Un te ...