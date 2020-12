TRUMP MINACCIA IL VETO A LEGGE DELLA DIFESA SE NON VERRA’ ELIMINATA L’IMMUNITA’ PER I SOCIAL MEDIA (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il presidente Donald TRUMP lo scorso martedì ha MINACCIAto di porre il VETO alla legislazione sulla DIFESA a meno che non vengano modificate le regole che proteggono le società tecnologiche dalla maggior parte delle cause legali.“La Sezione 230, che è un dono che protegge la responsabilità dagli Stati Uniti alla ‘Big Tech’ (le uniche aziende in America che ce l’hanno – welfare aziendale!), È una seria MINACCIA alla nostra sicurezza nazionale e integrità elettorale. Il nostro Paese non potrà mai essere sicuro e protetto se gli permettiamo di restare in piedi ”, ha scritto TRUMP su Twitter.“Pertanto, se la sezione 230, molto pericolosa e ingiusta, non viene completamente risolta come parte del National Defense Authorization Act (NDAA), sarò costretto al VETO del disegno ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il presidente Donaldlo scorso martedì hato di porre ilalla legislazione sullaa meno che non vengano modificate le regole che proteggono le società tecnologiche dalla maggior parte delle cause legali.“La Sezione 230, che è un dono che protegge la responsabilità dagli Stati Uniti alla ‘Big Tech’ (le uniche aziende in America che ce l’hanno – welfare aziendale!), È una seriaalla nostra sicurezza nazionale e integrità elettorale. Il nostro Paese non potrà mai essere sicuro e protetto se gli permettiamo di restare in piedi ”, ha scrittosu Twitter.“Pertanto, se la sezione 230, molto pericolosa e ingiusta, non viene completamente risolta come parte del National Defense Authorization Act (NDAA), sarò costretto aldel disegno ...

arquer12 : RT @roig_linda: #Trump minaccia su Twitter di porre il veto alla legge annuale sulla difesa se il Congresso non metterà fine alla cosiddett… - bisagnino : TRUMP MINACCIA IL VETO A LEGGE DELLA DIFESA SE NON VERRA’ ELIMINATA L’IMMUNITA’ PER I SOCIAL MEDIA - roig_linda : #Trump minaccia su Twitter di porre il veto alla legge annuale sulla difesa se il Congresso non metterà fine alla c… -