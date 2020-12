(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Durante la festa di NataleilUsa ha fatto unai suoi sostenitori, principalmente tutti membri del partito repubblicano: "Sono stati quattromeravigliosi. Stiamo tentando di farne altri quattro, altrimenti ci vedremo tra quattro". Ilè stato postato da una partecipante, Pam Pollard, membro del Comitato Nazionale Repubblicano.Brogli Elettorali NoneBanconote Messa NoneDonaldYmca None

Adnkronos : #ElezioniUsa, @realDonaldTrump: 'Ci vediamo tra quattro anni' - Pino__Merola : Trump: “Ci vediamo tra 4 anni”, il discorso del presidente alla Casa Bianca | video - pacchitto : A mio parere è sempre meglio aggiungere se Dio vuole.. Elezioni Usa, Trump: 'Ci vediamo tra quattro anni' Elezioni… - illemeg57 : ????.... a MAI PIÙ...spero! - CasagrandeStef : Vi piacerebbe eh ?! -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vediamo

"Ad oggi, non ci risultano frodi elettorali su scala tale da poter influire su un risultato diverso nelle elezioni", ha detto Barr.La Ue tende la mano a Biden, con una nuova agenda per il cambiamento globale. Dopo l'America First di Trump, Europa e Usa tornino a lavorare insieme.