"True Lies", alchimia e divertimento: la mostruosa efficienza di James Cameron (Di mercoledì 2 dicembre 2020) True Lies Tv, Canale 20 mediaset ore 21.05 Con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold. Regia di James Cameron. produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 20 LA TRAMA Harry (Scharzenegger) e Helen (Jamie Lee Curtis) sono sposati da anni, ma la loro unione sta scivolando nella routine. Questo perchè Helen crede il marito un noioso rappresentante di commercio che oltretutto si assenta per lunghi periodi. In realtà Harry è un agente della CIA. Helen se ne accorge in maniera abbastanza traumatizzante quando entrambi vengono sequestrati da una banda di terroristi. Ma il coinvolgimento in una pericolosa avventura non dispiace alla signora. Anzi si rivelerà una compagna di squadra svelta e efficiente. PERCHÈ VEDERLO Perché è una delle più belle dimostrazioni della mostruosa

