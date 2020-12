Tre terremoti in pochi minuti. Scossa a Pozzuoli, boato a Napoli: cosa bolle sotto i Campi Flegrei (Di giovedì 3 dicembre 2020) La terra trema in Campania. Scossa di terremoto a Pozzuoli, avvertita anche in alcuni quartieri della zona ovest di Napoli. Magnitudo bassa, 1.8, ma grande boato e spavento per gli abitanti dei Campi Flegrei, che da mesi stanno facendo i conti con un intenso sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Secondo il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro della Scossa è stato appunto Pozzuoli, a soli 2 chilometri di profondità. Quasi in contemporanea alla Scossa delle 20.23, altri fenomeni sismici sono stati rilevati ad Accumoli (già devastata dal terremoto del Centro Italia del 2016), magnitudo 3, e Vibo Valentia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La terra trema in Campania.di terremoto a, avvertita anche in alcuni quartieri della zona ovest di. Magnitudo bassa, 1.8, ma grandee spavento per gli abitanti dei, che da mesi stanno facendo i conti con un intenso sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Secondo il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro dellaè stato appunto, a soli 2 chilometri di profondità. Quasi in contemporanea alladelle 20.23, altri fenomeni sismici sono stati rilevati ad Accumoli (già devastata dal terremoto del Centro Italia del 2016), magnitudo 3, e Vibo Valentia.

Franciscktrue : Ma ci sono stati tre terremoti contemporanei in tre posti diversi d'Italia o mi si sono intorcinate le news? - mafumi50 : Ma davvero ci sono stati tre terremoti in contemporanea? No vabbè’ ancora 28 giorni 2020 spero non lasci niente in eredità al 2021! - ricky_pru : @Cambiacasacca Ci sono stati tre terremoti diversi. Minchia siamo ai botti finali! - paola124291 : @ilrisolutoreIT Se non sbaglio, dovrebbe essere dichiarata per motivi diversi, terremoti, alluvioni, credo guerra,… - myselle3 : @SardegnaG Mai due senza tre, covid, alluvione e terremoti...per quest'anno basta grazie.?? -