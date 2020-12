Traffico Roma del 02-12-2020 ore 18:00 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale est chiusa per incidente alla galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria chiusi anche gli accessi da via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi e via Fani di conseguenza rallentamenti su via Trionfale via dell’Acquedotto del Peschiera e via Enrico Pestalozzi sempre sulla tangenziale lentamente cose per il Traffico tra la Salaria via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni poi code da via delle Valli sino alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila in direzione San Giovanni è proprio sulla A24 lungo il percorso Urbano Traffico intenso è rallentato a partire dalla tangenziale fino al bivio per il raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria della diramazione di Roma nord fino alla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luceverderitrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale est chiusa per incidente alla galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria chiusi anche gli accessi da via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi e via Fani di conseguenza rallentamenti su via Trionfale via dell’Acquedotto del Peschiera e via Enrico Pestalozzi sempre sulla tangenziale lentamente cose per iltra la Salaria via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni poi code da via delle Valli sino alla rampa di ingresso per laL’Aquila in direzione San Giovanni è proprio sulla A24 lungo il percorso Urbanointenso è rallentato a partire dalla tangenziale fino al bivio per il raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria della diramazione dinord fino alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 02-12-2020 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Incidente a Roma Nord, traffico in tilt

Roma, trasporti, De Micheli (FI) “Officine mobili ennesima toppa a colori Raggi”

"La Raggi è capace solo di mettere toppe a colori. Le officine mobili per effettuare una manutenzione straordinaria su mezzi che invece dovrebbero essere manutenuti giornalmente nelle rimesse Atac, eq ...

"La Raggi è capace solo di mettere toppe a colori. Le officine mobili per effettuare una manutenzione straordinaria su mezzi che invece dovrebbero essere manutenuti giornalmente nelle rimesse Atac, eq ...