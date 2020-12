“Tra il dire e il fare” è il nuovo singolo di SPZ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Tra il dire e il fare” è il nuovo singolo del cantautore romano SPZ: il brano è estratto dal disco in arrivo per Undamento Tra dream pop e psichedelia, SPZ è un giovane cantautore romano che mischia, in un concentrato perfetto, voce, chitarra, tastiere e sound seventies. Tracce lo-fi che richiamano un certo tipo di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ile ilè ildel cantautore romano SPZ: il brano è estratto dal disco in arrivo per Undamento Tra dream pop e psichedelia, SPZ è un giovane cantautore romano che mischia, in un concentrato perfetto, voce, chitarra, tastiere e sound seventies. Tracce lo-fi che richiamano un certo tipo di… L'articolo Corriere Nazionale.

