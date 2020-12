The Weeknd: la polemica contro i Grammys e le celebs che lo supportano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ogni anno, i Grammy Awards premiano i migliori artisti, gli album e le performance più acclamate del mondo musicale. Quindi immaginatevi lo stupore di The Weeknd quando, nonostante il successo di After Hours e del singolo estratto Blinding Lights, non ha visto comparire il suo nome in nessuna delle categorie. Lui, che per anni ha fatto incetta di premi, il prossimo 31 gennaio non sarà presente alla cerimonia in diretta da Los Angeles, ma comunque – almeno una gioia – potremo vederlo esibirsi durante l’half time del Super Bowl, il 7 febbraio. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ogni anno, i Grammy Awards premiano i migliori artisti, gli album e le performance più acclamate del mondo musicale. Quindi immaginatevi lo stupore di The Weeknd quando, nonostante il successo di After Hours e del singolo estratto Blinding Lights, non ha visto comparire il suo nome in nessuna delle categorie. Lui, che per anni ha fatto incetta di premi, il prossimo 31 gennaio non sarà presente alla cerimonia in diretta da Los Angeles, ma comunque – almeno una gioia – potremo vederlo esibirsi durante l’half time del Super Bowl, il 7 febbraio.

VincVend_ : @ZanoMind Grazie Zà per avermi fatto scoprire The Weeknd ?? - whysodisturbing : so sad perchè ho scoperto tipo due settimane fa che the weeknd è una cattiva persona :( - delenaobsessjon : like se anche tu rientri nel top 0,5% ascoltatori di the weeknd #SpotifyWrapped - stellifernox : Ho ascoltato 1150 artisti quest'anno, wow. Okay gli artisti preferiti ma non mi trovo con i brani preferiti lmao. S… - loveWbandana : Grande stima per the weeknd solo perché vede i film di robert de niro -