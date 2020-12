The Mandalorian: Jon Favreau rivela la ricetta dei Macarons preferiti da Baby Yoda (VIDEO) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il creatore della serie The Mandalorian Jon Favreau ha svelato ai fan la ricetta dei Macarons stellari di che Baby Yoda, i Nevarro Nummies. Baby Yoda aveva già conquistato tutti i fan di Star Wars, sensazione rafforzata dall'arrivo dei fantastici Macarons Blu che abbiamo visto in The Mandalorian. Le richieste dei fan sono state esaudite da Jon Favreau, che svelato la ricetta dei dolcetti in un VIDEO. Il simpatico personaggio di Baby Yoda, uno dei più amati di The Mandalorian, ha catturato ancora una volta l'attenzione mangiando dei fantastici macaron celesti che ora tutti possono preparare a casa grazie alla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il creatore della serie TheJonha svelato ai fan ladeistellari di che, i Nevarro Nummies.aveva già conquistato tutti i fan di Star Wars, sensazione rafforzata dall'arrivo dei fantasticiBlu che abbiamo visto in The. Le richieste dei fan sono state esaudite da Jon, che svelato ladei dolcetti in un. Il simpatico personaggio di, uno dei più amati di The, ha catturato ancora una volta l'attenzione mangiando dei fantastici macaron celesti che ora tutti possono preparare a casa grazie alla ...

