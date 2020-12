The Gentlemen, Guy Ritchie torna a raccontare il crimine ma senza originalità (Di mercoledì 2 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=BYAz0ybcnmU Difficile guardare un film di Guy Ritchie con gli stessi occhi se si è vista la serie Gangs Of London, che prendeva il medesimo mondo londinese tra il sofisticato e il brutale, in cui si muovono dagli anni ‘90 i suoi gangster e lo passava attraverso un trattamento fatto di stunt pazzeschi, azione potentissima e grande serietà. Ora, a 12 anni da Rocknrolla (il suo ultimo gangster movie), Ritchie torna a quegli ambienti con la gran cassa di una serie di attori più che noti e volti importanti, capitanati da Matthew McConaughey. Lui è sempre lo stesso regista, eppure nulla è più come prima. Stavolta non ci sono i due ragazzetti sprovveduti di Lock & Stock o gli zingari di The Snatch, stavolta il protagonista è un magnate della cannabis illegale, un americano che ha fatto fortuna a Londra, si ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=BYAz0ybcnmU Difficile guardare un film di Guycon gli stessi occhi se si è vista la serie Gangs Of London, che prendeva il medesimo mondo londinese tra il sofisticato e il brutale, in cui si muovono dagli anni ‘90 i suoi gangster e lo passava attraverso un trattamento fatto di stunt pazzeschi, azione potentissima e grande serietà. Ora, a 12 anni da Rocknrolla (il suo ultimo gangster movie),a quegli ambienti con la gran cassa di una serie di attori più che noti e volti importanti, capitanati da Matthew McConaughey. Lui è sempre lo stesso regista, eppure nulla è più come prima. Stavolta non ci sono i due ragazzetti sprovveduti di Lock & Stock o gli zingari di The Snatch, stavolta il protagonista è un magnate della cannabis illegale, un americano che ha fatto fortuna a Londra, si ...

