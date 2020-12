Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 dicembre 2020 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fibrilla la maggioranza sul tema del Mes, il meccanismo di stabilita’ europeo contestato dal Movimento Cinque Stelle. Il 9 dicembre il Parlamento sara’ chiamato a votare una risoluzione sulle comunicazioni che il presidente del consiglio Giuseppe Conte rendera’ in vista del Consiglio europeo di dicembre. “Non e’ il momento di arretrare su posizioni che non sono nostre”, scrivono 52 deputati e 17 senatori del M5s in una lettera al capo politico Vito Crimi e al capo delegazione Alfonso Bonafede, chiedendo di fermare la riforma del Mes. Sul tema i Cinque Stelle convocano una riunione per venerdì’ prossimo. Intanto oggi, nel voto sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza, la maggioranza si e’ fermata a quota 140. Venti senatori al di sotto della maggioranza assoluta. NATALE E CAPODANNO OFF LIMITS Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fibrilla la maggioranza sul tema del Mes, il meccanismo di stabilita’ europeo contestato dal Movimento Cinque Stelle. Il 9 dicembre il Parlamento sara’ chiamato a votare una risoluzione sulle comunicazioni che il presidente del consiglio Giuseppe Conte rendera’ in vista del Consiglio europeo di dicembre. “Non e’ il momento di arretrare su posizioni che non sono nostre”, scrivono 52 deputati e 17 senatori del M5s in una lettera al capo politico Vito Crimi e al capo delegazione Alfonso Bonafede, chiedendo di fermare la riforma del Mes. Sul tema i Cinque Stelle convocano una riunione per venerdì’ prossimo. Intanto oggi, nel voto sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza, la maggioranza si e’ fermata a quota 140. Venti senatori al di sotto della maggioranza assoluta. NATALE E CAPODANNO OFF LIMITS

La riforma del Mes continua ad agitare il Movimento 5 stelle. Nonostante il via libera dell'Eurogruppo, con il benestare dell'Italia (e dello stesso capo politico M5s Vito Crimi), per i parlamentari g

