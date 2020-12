Testo e video de Lo Stesso Cielo de I Desideri | un grido contro il cyberbullismo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lode I, un duo napoletano formato dai fratelli Giuliano e Salvatore Iadicicco, è un brano che si colloca perfettamente nella scena contemporanea per le soluzioni melodiche e sonore sulle quali si poggia l’intera struttura compositiva del brano. Se nel presente trova un senso, la stessa importanza è data dal messaggio contenuto nel brano che invece si colloca in un tempo universale. Lode I, infatti, è un racconto straziante sulche mette insieme la lingua napoletana e l’italiano per arrivare a più persone senza distanze tra mittenti e destinatari. Il brano è in corsa per Ama Sanremo. Un arte, quella di raccontare in musica l’attualità e i sentimenti, che i due ragazzi hanno ereditato dal padre Nico ...