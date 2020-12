Test del parco: scegli la zona più sicura e scopri la tua personalità (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi ci cimentiamo nel Test del parco: guarda l’immagine e cerca di individuare il luogo sicuro. Solo una è la risposta giusta! Anche oggi vi proponiamo un Test di logica che ha una sola risposta giusta. Non preoccupatevi, però, ogni opzione nasconde un profilo psicologico e quindi, anche se non indovinate, potrete comunque imparare qualcosa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi ci cimentiamo neldel: guarda l’immagine e cerca di individuare il luogo sicuro. Solo una è la risposta giusta! Anche oggi vi proponiamo undi logica che ha una sola risposta giusta. Non preoccupatevi, però, ogni opzione nasconde un profilo psicologico e quindi, anche se non indovinate, potrete comunque imparare qualcosa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Giorgiolaporta : Migliaia di persone che non hanno mai fatto il test, risultano positive al #COVID19. Questo avviene nella… - rtl1025 : ??Sono 20.709 i test positivi per il #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 684 le #vittime, secondo i dati del… - RobertoBurioni : Subito dopo la spiegazione del'importanza dei test rapidi per SARS-CoV-2 a @chetempochefa ecco una pubblicazione c… - a_armaroli : @marcopalears @LucaNameiswolf @alscompa @G_DiVittorio @PPBaretta Taglino i test di Arcuri, ad esempio. Taglino il r… - PiacereGusto : A PROPOSITO DI GLIFOSATO... ECCO L'INDAGINE DEL 'SALVAGENTE' -