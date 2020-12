Tenuto segregato dalla madre per 30 anni: “gli ha rubato la vita” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lo ha Tenuto nascosto al mondo per almeno 30 anni, segregato in casa. I vicini però lo hanno salvato: rubata la vita. segregato, foto repertorio webGli ha rubato la vita. Quell’uomo che oggi ha 42 anni, non sa che cosa sia il mondo là fuori. La madre glielo avrebbe negato tenendolo chiuso in casa da quando aveva 12 anni. Un giorno l’allora ragazzino non si era presentato a scuola, la madre non voleva più che andasse. Da lì è iniziato l’inferno. Una storia orribile e inverosimile che arriva dalla Svezia. La madre incriminata ha 70 anni e nega tutte le accuse, ma per lei si parla di ‘privazione illegale della libertà, causa di gravi danni fisici e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lo hanascosto al mondo per almeno 30in casa. I vicini però lo hanno salvato: rubata la vita., foto repertorio webGli hala vita. Quell’uomo che oggi ha 42, non sa che cosa sia il mondo là fuori. Laglielo avrebbe negato tenendolo chiuso in casa da quando aveva 12. Un giorno l’allora ragazzino non si era presentato a scuola, lanon voleva più che andasse. Da lì è iniziato l’inferno. Una storia orribile e inverosimile che arrivaSvezia. Laincriminata ha 70e nega tutte le accuse, ma per lei si parla di ‘privazione illegale della libertà, causa di gravi dfisici e ...

