Tav Firenze: a gennaio ricominciano i lavori alla Stazione Foster (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A gennaio si ricomincia a scavare alla Stazione Foster. A agosto ripartono i lavori per il tunnel dell’alta velocità, in azione la nuova Società Infrarail, interamente partecipata da Rfi Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Asi ricomincia a scavare. A agosto ripartono iper il tunnel dell’alta velocità, in azione la nuova Società Infrarail, interamente partecipata da Rfi

